ماكرون: يجب أن توقف تركيا إرسال المقاتلين السوريين إلى ليبيا

برلين (زمان التركية) – ]دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال قمة برلين حول الأزمة الليبية، تركيا إلى التوقف عن إرسال قوات إلى جنوب إلى ليبيا.

حسب وكالة الأنباء الفرنسية (AFP)، قال ماكرون خلال اجتماعات قمة برلين: “أنا مضطر للتعبير عن مدى قلقي بشأن إرسال مقاتلين سوريين وأجانب إلى مدينة طرابلس الليبية. يجب إنهاء ذلك”.

وقالت المستشارة الأمريكية أنجيلا ميركل إن جميع الأطراف المشاركة في القمة أبدت التزامها بتنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي بحظر تصدير الأسلحة إلى ليبيا، وعدم تقديم أي دعم عسكري للأطراف المتصارعة في ليبيا لحين التقاء اللجنة الدولية المشكلة لخمواصلة التنسيق حول ليبيا 5+5 الأسبوع المقبل.

يشار إلى أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خرج في تصريحات سابقة قبل شهر تقريبًا أكد فيها أن هناك قوات “مختلفة” و”متعددة” تابعة لتركيا في طريقها إلى ليبيا، دون أن يحدد هوية هذه القوات المزعومة، بعدها ظهرت عناصر سورية خلال القتال في صفوف قوات حكومة الوفاق الليبية المدعومة من أنقرة.

كما تمت السيطرة على عدد من المدرعات والطائرات المسيرة بدون طيار، تابعة لتركيا، خلال الهجمات التي شنها الجيش الوطني الليبي بقيادة خليفة حفتر على قوات حكومة الوفاق.

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