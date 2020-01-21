الدولار يرتفع في تركيا أمام الليرة بشكل كبير

أنقرة (زمان التركية)ــ هوت الليرة التركية اليوم الثلاثاء أمام العملات الأجنبية بشكل كبير في استمرار لتراجع قيمتها منذ خفض البنك المركزي أسعار الفائدة.

وسجل الدولار الدولار الأمريكي اليوم الثلاثاء في تركيا 5.92 ليرة، بعد أن كان سعر صرفه يوم الأحد 5.89 ليرة.

كما ارتفع اليورو في تركيا اليوم الثلاثاء وبلغ 6.57 بعدما كان سعر صرفه أمس 6.53 ليرة.

ويوم الخميس الماضي خفض البنك المركزي التركي سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس، من 12 في المائة إلى 11.25 في المائة. وسجل يومها سعر صرف الدولار قبل خفض الفائدة 5.86 ليرة.

وقال البنك المركزي إن قرار خفض الفائدة هدفه تحقيق الاستقرار في الأسعار والاستقرار المالي.

وعلى وقع تراجع قيمة الليرة التركية منذ 2018، ارتفع معدل التضخم في تركيا، وسجل التضخم خلال ديسمبر/ كانون الثاني الماضي 11.84 في المائة، بعد أن قفز مجددا في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي إلى 10.56 في المئة، قبل أن يسجل انخفاضًا كبيرا في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي عندما أصبح 9.26 في المئة، بعدما كان في شهر أغسطس/ آب الماضي 15.01%، وفي يوليو/ تموز 16.65%.