تركيا تفتح تحقيقًا بشأن مسلسل بابل بعدما ركز على ضحايا الطوارئ

أنقرة (زمان التركية) – قال موقع (سامانيولو) التركي، إن السلطات فتحت تحقيقا حول مسلسل بابل babil، الذي يتناول حياة أكاديمي مفصول من عمله خلال حالة الطوارئ.

وقال الموقع إنه تم اعتبار المسلسل مسيئًا للحكومة ويتعمد تشويه صورتها من خلال سيناريو عمل درامي.

على الجانب الآخر، تصدر مسلسل بابل، القضايا المثارة على مواقع التواصل الاجتماعي، في تركيا وعدد من الدول العربية، حيث جاء وسم المسلسل #babil، الذي يتناول حياة أكاديمي مفصول من عمله خلال حالة الطوارئ، ضمن الأكثر تداولا حول العالم.

هذا وهي بس سمعت اسمه لو تقابلو وش يصير😭#Babil pic.twitter.com/3j8rVy4iPv — منى (@monahazl) January 18, 2020

المسلسل سرد في حلقته السابقة يوم الجمعة الماضي، قصة معاناة بروفيسور من ضحايا مراسيم حالة الطوارئ، فصل من عمله الحكومي، وفرض عليه حظر سفر خارج البلاد، وجمدت حساباته البنكية، ويحاول جاهدًا السفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية حتى وإن كان ذلك بطرق غير شرعية.

يقوم بدور البطولة الممثل خالد أرجنتش والممثلة أوزان جوفان.، ويشارك في العمل الممثلتان أصلي أنفر وبيرجي أكلاي.

ويعرض المسلسل على قناة ستار التركية، ويتناول حياة عرفان، الذي يلعب دوره خالد ارغنش، وهو أستاذ أكاديمي متخصص في الاقتصاد بمدينة بابل وما عايشه بعد فصله من العمل بشكل تعسفي ومرض نجله البالغ من العمر 7 سنوات، دنيز، الذي يلعب دوره باران كاسم أوغولاري.

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