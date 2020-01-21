قاتل شيخ الطريقة النقشبندية في تركيا نجل مسؤول بالحزب الحاكم

بتليس (زمان التركية) – كشفت التحقيقات الأولية في واقعة مقتل شيخ الطريقة النقشبندية في تركيا، عبد الكريم شويك النقشبندي، خلال الأسبوع المنصرم، أن السبب “خلاف على الميراث”.

التحقيقات كشفت أيضًا أن المتهم الرئيس في الواقعة هو يعقوب شافلاكتشي، وهو ابن نائب رئيس بلدية تاتفان، مظهر شافلاكتشي، التابع لحزب العدالة والتنمية.

قناة “Halk TV” الإخبارية التركية ذكرت أيضًا أن الفترة الأخيرة شهدت خلافات بين مظهر شافلاكتشي ومجموعة من الأقارب، بسبب ميراث، ولجأوا إلى الشيخ عبد الكريم شويك النقشبندي، شيخ الطريقة النقشبندية لحل الخلاف وفقًا للشريعة الإسلامية بدلًا من اللجوء للقضاء.

الشيخ شفيق أفتى بعدم أحقية مظهر وابنه في الخلاف، فقام يعقوب بالاعتداء عليه بالضرب وقتله.