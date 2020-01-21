مجلة أزياء كردية: الأكراد لا يتمتعون بأزياء خاصة لافتقارهم إلى دولة

أنقرة (زمان التركية) – انضمت مؤخرا في تركيا مجلة الأزياء الكردية الإلكترونية “كوبار” إلى المنشورات التي تصدر باللغة الكردية، بهدف الحفاظ على الهوية الكردية ونشرها.

مؤسسة المجلة، ليلى أرسوى، توضح أنهم كانوا يفكرون في الاقتصار على وسائل التواصل الاجتماعي، قائلة: “أنا وعائشة نور أوزال كنا نفكر في إطلاق صفحة على انستجرام تهتم بالأزياء ومستحضرات التجميل قبل نحو عامين. ولاحقا رأينا ألا يتوقف الأمر على صفحة بمواقع التواصل الاجتماعي وانطلقنا كمجلة إلكترونية”.

“عندما تغيب الدولة”

وعن سبب تدشين مجلة كوبار، قالت أرسوي: “ليس لدينها مفهوم للأزياء لعدم وجود دولة لنا، فنرتدي ما يقدَّم لنا. عندما تلتقي كلمة “كردي” و “ملابس” معًا ، تظهر مصطلحات مثل المحلية والعرقية والأصلية. نحن لا نريد هذا. نود ارتداء ونشر تصاميم الأصدقاء المشاركين في الموضة”.

على الرغم من استمرار الجدل في تركيا حول التدريس باللغة الكردية فإن الشباب الأكراد يواصلون إنتاج مشاريع جديدة في مجالات مختلفة باستخدام لغتهم.

ويتم نشر كتب عن علم النفس والفلسفة والرسوم الكاريكاتورية والمجلات الموسيقية باللغة الكردية بجانب نشر كتب لكتاب جدد يكتبون باللغة الكردية، كما يتم إطلاق البرامج باللغة الكردية على المنصات المختلفة كموقع يوتيوب.