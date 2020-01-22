أردوغان يفرض الوصاية على وقف أسسه داود أوغلو

أنقرة (زمان التركية) – أصدرت حكومة حزب العدالة والتنمية في تركيا قرارًا بفرض الوصاية على وقف العلم والفنون الذي أسسه رئيس الوزراء الأسبق أحمد داود أوغلو، زعيم حزب “المستقبل”.

الوقف تأسس عام 1986، وضم صالة للعرض السينمائي ويقدم ندوات في مجالات التاريخ والسينما وعلوم الاجتماع، ويدير جامعة إسطنبول شهير، ويعرف بقربه من داود أوغلو.

القائمون على إدارة الوقف، قالو إنهم فوجئوا بحضور 3 أشخاص من المديرية العامة للأوقاف، وأخبروهم بأنهم عينوا وصاة على الوقف، وقالت الإدارة أنهم سيتقدمون بطعن على قرار الوصاية.

والشهر الماضي، تعرضت جامعة “إسطنبول شهير”، التابعة لـ”وقف العلم والفن”، للحجز عليها من قبل بنك (خلق)، ومن المنتظر نقل تبعيتها إلى جامعة مرمرة.

ويقول محللون إن استهداف، جامعة إسطنبول شهير، ووقف العلم والفن، جاء عقابًا لداود أوغلو على تأسيسه حزب “المستقبل” بعد انشقاقه عن حزب العدالة والتنمية الحاكم.

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