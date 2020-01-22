اعتقال 53 تركيّا في حملة أمنية جديدة

إسطنبول (زمان التركية) – نفذت السلطات الأمنية التركية، أمس الثلاثاء، حملات دهم في مدن أضنة وأنقرة وإسطنبول، أسفرت عن اعتقال 53 شخصًا بتهمة الانتماء لحركة الخدمة.

الحملة الأمنية انطلقت بتعليمات من النيابة العامة في مدينة أضنة، لضبط 22 شخصًا من بينهم شرطيون مفصولون من عملهم بقرارات حالة الطوارئ.

فرق الأمن التابعة لإدارة مكافحة الجريمة المنظمة والتهريب أيضًا شنت حملة مداهمات لعدد من المنازل، في ساعات مبكرة من صباح الأمس، في مدن مارسين، وإسطنبول، وعثمانية، وإسبرطة.

وأوضحت السلطات أن المشتبه بهم المحتجزين تم اقتيادهم إلى مديرية الأمن، في مدينة أضنة بعد توقيع الكشف الصحي عليهم، مشيرة إلى أن المحتجزين من المدن الأخرى أيضًا سيتم ترحيلهم إلى مدينة أضنة.

النيابة العامة في العاصمة أنقرة، أصدرت مذكرات ضبط وإحضار في حق 16 شخصًا من المفصولين بقرارات حالة الطوارئ، من بينهم 5 من العاملين السابقين في وزارة التعليم.

قرار النيابة العامة شمل على تعليمات بشن حملات أمنية في مدن أنقرة وإسطنبول وكيرشهير وإزمير وقيصري وأكصراي وكهرمان مرعش.

وفي مدينة إسطنبول ألقت إدارة الاستخبارات الوطنية ومديرية مكافحة الجرائم المالية التابعة لمديرية أمن إسطنبول، القبض على 15 شخصًا من أتباع حركة الخدمة، من بينهم رجال أعمال وموظفين مفصولين من أعمالهم الحكومية.

وتتهم حكومة حزب العدالة والتنمية حركة الخدمة بتدبير انقلاب عام 201‪6 فيما تنفي الخدمة وتطالب بتحقيق دولي.

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