البنك القطري في تركيا يسجل أعلى زيادة بأسهم بورصة إسطنبول

إسطنبول (زمان التركية) – حققت أسهم بنك “QNBFB” القطري أعلى ارتفاع في بورصة إسطنبول، بشكل مثير للانتباه.

قفز سعر السهم الواحد لبنك QNB في تركيا ليصل إلى 238 ليرة خلال تعاملات أمس الثلاثاء بزيادة نحو 59 ضعفًا، عن سعره السابق البالغ نحو 4 ليرات فقط في 26 أغسطس/ آب 2019.

المحلل والخبير الاقتصادي من مؤسسة “İş Yatırım” المصرفية، خليل باريشكان، على علق الزيادة الكبيرة التي شهدتها أسهم البنك القطري، قائلًا: “القيمة السوقية لبورصة إسطنبول 217 مليار دولار أمريكي، وبنك QNB بهذه الزيادة يكون وصلت قيمته السوقية إلى 44 مليار دولار أمريكي، أي 20% من القيمة السوقية لبورصة إسطنبول. هذا كل ما يمكنني قوله”.

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