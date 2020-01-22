22 يناير 2020

من فضلك اختار القائمة العلويه من القوائم داخل لوحة التحكم
  • search
nesemet
آخر الأخبار
الرئيسيه
آخر الأخبار

البنك القطري في تركيا يسجل أعلى زيادة بأسهم بورصة إسطنبول

التاريخ:
فى :آخر الأخبار, اقتصاد
اترك تعليق
8 مشاهدة
البنك القطري في تركيا يسجل أعلى زيادة بأسهم بورصة إسطنبول
gazeteciler

إسطنبول (زمان التركية) – حققت أسهم بنك “QNBFB” القطري أعلى ارتفاع في بورصة إسطنبول، بشكل مثير للانتباه.

قفز سعر السهم الواحد لبنك QNB في تركيا ليصل إلى 238 ليرة خلال تعاملات أمس الثلاثاء بزيادة نحو 59 ضعفًا، عن سعره السابق البالغ نحو 4 ليرات فقط في 26 أغسطس/ آب 2019.

المحلل والخبير الاقتصادي من مؤسسة “İş Yatırım” المصرفية، خليل باريشكان، على علق الزيادة الكبيرة التي شهدتها أسهم البنك القطري، قائلًا: “القيمة السوقية لبورصة إسطنبول 217 مليار دولار أمريكي، وبنك QNB بهذه الزيادة يكون وصلت قيمته السوقية إلى 44 مليار دولار أمريكي، أي 20% من القيمة السوقية لبورصة إسطنبول. هذا كل ما يمكنني قوله”.

kanun
وسوم:

مقالات ذات صله

كلام صادم لنائب تركي عن داعش في تركيا

وثائقي يعري ممارسات أردوغان

قناة العربية تحذف مقابلة مع كولن بعد بثها

عمارة الديمقراطية لأردوغان في إسطنبول