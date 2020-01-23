أزمة بسبب إغلاق شركة تركية فرعها في لندن دون تسليم طلبيات

أنقرة (زمان التركية) – تؤثر الأزمة الاقتصادية التي تشهدها تركيا على فروع الشركات الوطنية بالخارج أيضًا، حيث أقدمت شركة دوغتاش DOĞTAŞ للأثاث على إغلاق فرعها في بريطانيا.

وعقب إغلاق الشركة لفرعها انهالت الشكاوى على شرطة لندن، حيث ذكر موقع “فينانس جوندام” أن إغلاق شركة دوغتاش لفرعها في العاصمة البريطانية، لندن، أثار موجة من الشكاوى.

وتشير المعلومات الواردة في الصحافة الإنجليزية إلى إغلاق شركة دوغتاش لفرعها في منطقة برنت كروس بمدينة لندن والذي يحمل اسم HomConcep.

بشكل مفاجئ تلقت شرطة لندن العديد من الشكاوى مما دفعها إلى بدء تحقيق بشأن مدراء الفرع والعلامة التجارية.

وأوضح المواطنون، الذين تقدموا بشكاوى إلى وحدة Action Fraud المعنية بالجرائم الإلكترونية، أنهم لم يستلموا البضائع التي طلبوها من الشركة وأن الشركة أغلقت فرعها بشكل مفاجئ.

وتؤكد إحدى المواطنات وتدعى نادية حسين في تصريحاتها للصحف الإنجليزية أنها قامت بإيداع مبلغ ألف جنيه إسترليني في مارس/ آذار الماضي لشراء أريكة، غير أنها لم تتسلم الأريكة حتى اليوم.

شار إلى أنه خلال الأشهر الثمانية الأولى من 2019 وصل إجمالي الشركات التركية التي طلبت تسوية إفلاس من المحاكم التجارية 2880 شركة، وذلك بعد أن كان عدد الشركات التي طلبت تسوية إفلاس العام قبل الماضي، 846 شركة.

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