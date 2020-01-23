إعلان تأسيس حزب سياسي جديد في تركيا

أنقرة (زمان التركية) – بينما يترقب الجميع إطلاق حزب نائب رئيس الوزراء الأسبق علي باباجان، لينضم إلى رئيس حزب المستقبل أحمد داود أوغلو الذي أسس حزبه نهاية العام الماضي، فوجئت الأوساط السياسية في تركيا بتأسيس حزب جديد على يد عضو سابق في حزب العدالة والتنمية.

رجل الأعمال بدري يالتشين، الذي سبق أن كان عضوًا في حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا، أسس حزبًا جديدًا بعنوان “حزب اتحاد الأناضول (ABP)، بعد ما أنهى الإجراءات الخاصة بوزارة الداخلية في 2 يناير/ كانون الثاني الجاري.

بدري يالتشين Bedri Yalçın انشغل لسنوات طويلة بنشاط الجمعيات ومنظمات المجتمع المدني، ومارس العمل السياسي في صفوف حزب العدالة والتنمية، وكان مرشحًا عن الحزب لرئاسة بلدية مدينة كَمَر بمدينة أنطاليا، قبل أن يستقيل من الحزب الحاكم.

وفي عام 2014.كان يالتشين مرشحًا عن حزب الطريق الصحيح (DYP) لرئاسة بلدية كمر التابعة لمدينة أنطاليا مرة أخرى، خلال انتخابات المحليات.

وأوضح يالتشين أن الغرض من تأسيس حزبه الجديد هو مواصلة عمل الجمعيات ومنظمات المجتمع المدني تحت غطاء حزب سياسي، بسبب تضييق أردوغان وحزب العدالة والتنمية على منظمات المجتمع المدني.

ومن المنتظر أن يكون حزب علي باباجان ثالث الأحزاب التي يتم تأسيسها في تركيا خلال الفترة الأخيرة، ليدخل الساحة السياسية في 2020 .

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