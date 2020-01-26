استياء تركي من طلب الهلال الأحمر مساعدات

ألازيغ (زمان التركية) – تعرض الهلال الأحمر التركي، لانتقادات واسعة بعد طلبه مساعدات من المواطنين عقب وقوع زلزال ألازيغ، ما يشير إلى عدم استعداد كافي لمواجهة الأزمات، في بلد تنشط به الزلازل.

مدير الهلال الأحمر التركي كرم كينيك، نشر تغريدة عبر تويتر، طالب فيها المواطنين بتقديم تبرعات مالية، للتعامل مع نتائج الزلزال الذي تعرضت له مدينة ألازيغ في جنوب شرق تركيا بقوة 6.8 درجات على مقياس ريختر.

تغريدة كينيك تسببت في حالة غضب على مواقع التواصل الاجتماعي، التي جائت بعد استلامهم أيضا رسائل نصية عبر الهواتف تطلب دعما ماديا للهلال الأحمر، في الوقت الذي كان العديد من المواطنين مشردين في الشوارع، مع ارتفاع عدد الضحايا والمصابين.

وتسائل مستخدمين على تويتر بالقول: “ألا يجب على الحكومة أن تكون قد اتخذت تدابيرها وأصبحت جاهزة للتعامل مع مثل هذه الطوارئ؟” “ألا ينبغي على الحكومة مساعدة المواطنين الضحايا بدلا من أن تنتظر هي مساعدات من المواطنين”.

كينيك لجأ إلى مسح التغريدة على حسابه، بعد أن توالت الانتقادات الغاضبة منه.

رئيس حزب الشعب الجمهوري كمال كليتشدار أوغلو قال ملقيًا باللوم على الحكومة “يا ليت لم تحدث هذه الآلام، واتخذت كافة التدابير اللازمة، ولم يحدث أي خسائر في الأرواح”.

واليوم استنكر الرئيس رجب أردوغان، من المطار قبل المغادرة إلى الجزائر، الانتقادات الموجهة إلى الحكومة على وسائل التواصل الاجتماعي بعد زلزال ألازيغ، ووصفها بأنها “رديئة وغير أخلاقية …”.

وحتى الآن تم تسجيل 29 حالة وفاة، و1542 حالة إصابة، جراء الزلزال، بينما تم إنقاذ 43 شخصًا مصابًا من تحت الأنقاض.

وأوضحت إدارة الكوارث والطوارئ أن الزلزال الذي ضرب ولاية ألازيغ يوم الجمعة كان له 462 تابعًا، 14 منها تجاوزت شدته 4 درجات على مقياس ريختر.

وحتى الآن تم تسجيل 29 حالة وفاة، و1542 حالة إصابة، جراء الزلزال، بينما تم إنقاذ 43 شخصًا مصابًا من تحت الأنقاض.

وكشفت التقارير أن الزلزال أسفر عن انهيار 72 بناء، وتضرر 514 بناءً آخر بدرجة خطيرة، وتضرر 409 آخرين بدرجة خفيفة ومتوسطة.

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