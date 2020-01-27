إرجاء إخراج مواطنة من تحت الأنقاض ليلتقط أردوغان صورة معها

ألازيغ (زمان التركية) – زعم الكاتب الصحفي سردار أكينان، أنه تم تأخير إخراج سيدة عمدا من تحت الأنقاض لمدة ساعة كاملة في انتظار وصول الرئيس رجب أردوغان لالتقاط صورة معها.

في لقاء مع قناة “KRT” قال أكينان: “عندما وصل الرئيس أردوغان بالقرب من الأنقاض، أشار رئيس إدارة التدخل التابعة لمديرية الطوارئ والكوارث الطبيعية عبد القادر تزجان بيده للموظفين ليخرجوها”.

مؤكدًا أنه كان هناك تعمد من قبل فرق الإنقاذ لإبقاء المواطنة التركية تحت الأنقاض، وأنه تم استغلال المشهد سياسيا وإعلاميا.

وارتفع عدد ضحايا زلزال تركيا الذي ضرب ولاية ألازيغ يوم الجمعة بقوة 6.8 درجة إلى 35 فقدوا حياتهم و1607 مصابا حتى الآن.

وقالت إدارة الكوارث والطوارئ (AFAD) يوم الأحد إنه تم انقاذ 45 شخصا من تحت الانقاض في الزلزال، بينما دُمر 75 مبنى بالكامل، وتم الإبلاغ عن 645 مبنى أصابته بأضرار بالغة.

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