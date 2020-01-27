فتح الله كولن يعزي في “شهداء” زلزال تركيا

برلين (زمان التركية)ــ أرسل المفكر الإسلامي التركي فتح الله كولن، مؤسس حركة الخدمة، رسالة تعزية لأسر “شهداء” الزلزال الذي ضرب جنوب شرق تركيا، الجمعة الماضي، وطالب بالوقوب بجانب المتضررين.

وقال فتح الله كولن في رسالته: “تلقيت ببالغ الحزن والأسى خبر الزلزال العنيف الذي ضرب مدينتي ملاطية وإلازيغ. ونسأل الله تعالى الرحمة والمغفرة لكل شهداء هذا الزلزال، كما نقدم خالص تعازينا لأقاربهم وكل المتضررين ونسأل الله لهم الصبر والسلوان”.

دعا مؤسس حركة الخدمة من منفاه الاختياري في بنسلفانيا الأمريكية، إلى مساندة المتضررين من الزلال، قائلا “ندعو الله بالشفاء العاجل للجرحى، ونسأله تعالى أن يكون في عون كل المتضررين. وأدعو الكافة بأن يسارعوا في تقديم يد العون والمساعدة لضحايا منطقة الزلزال”.

وبحسب أحدث الإحصائيات المعلنة اليوم الإثنين، ارتفع عدد ضحايا زلزال تركيا الذي ضرب ولاية ألازيغ يوم الجمعة بقوة 6.8 درجة إلى 39 فقدوا حياتهم.

وقالت إدارة الكوارث والطوارئ (AFAD) اليوم إن عدد من تم انقاذهم من تحت الأنقاض 45 شخصا، واستقبلت المستشفيات 1607 مصابا بعد الزلزال غادر منهم 1516، فيما بلغ عدد الوفيات 39.

وأمس قالت إدارة الطوارئ إن زلزال ألازيغ أسفر عن تدمير 75 مبنى بالكامل وإصابة 645 مبنى بأضرار بالغة.

وعقب الزلزال تم تسجيل 1025 هزة ارتدادية بلغت قوتها ما بين 0.8 و 5.1 حتى عصر 27 يناير.