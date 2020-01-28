إفلاس شركتين عملاقتين في تركيا

أنقرة (زمان التركية) – أصدر القضاء التركي قرارين بإفلاس شركتين، لتنضما بذالك إلى مئات الشركات المفلسة في الفترة الأخيرة.

الدائرة الثانية من المحكمة التجارية في إسطنبول أصدرت امس قرارا بإفلاس شركة “Element” المساهمة لتكنولوجيا التدريب وخدمات الطباعة والنشر والإعلان، بعد أن عجزت عن سداد ديونها المتراكمة بسبب الأزمة المالية.

فيما أصدرت الدائرة الأولى من المحكمة التجارية في إسطنبول أيضًا، نظرت قضية شركة “Els” للكهرباء، وأصدرت قرارًا بإفلاس الشركة.

بالرغم من ادعاء الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تجاوز بلاده للأزمة الاقتصادية الطاحنة، إلا أن أنباء وأخبار إفلاس وتعثر الشركات تتوالى يومًا بعد يوم.

يشار إلى أنه خلال الأشهر الثمانية الأولى من 2019 وصل إجمالي الشركات التركية التي طلبت تسوية إفلاس من المحاكم التجارية 2880 شركة، وذلك بعد أن كان عدد الشركات التي طلبت تسوية إفلاس العام قبل الماضي، 846 شركة.

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