480 ألف سوري يستقرون قرب الحدود التركية

أنقرة (زمان التركية) – بلغ إجمالي النازحين السوريين الذين استقروا قرب الحدود التركية 480 ألف شخص قادمين من المناطق القريبة في الهجمات التي تشهدها إدلب وريفي حلب.

وخلال الأيام الثلاثة الأخيرة غادر 32 ألف شخص منازلهم وانتقلوا إلى المناطق القريبة من الحدود التركية وذلك بسبب الهجمات البرية والجوية التي يشنها الجيش السوري والقوى الداعمة له، فخلال هذه الفترة المشار إليه توافد المزيد من المدنيين على مناطق عمليتي غصن الزيتون ودرع الفرات في شمال سوريا الخاضعتين لسيطرة الجيش التركي.

وقال فريق منسقو الاستجابة في الشمال السوري إن 167 ألف و131 نسمة نزحوا خلال شهر يناير، كانون الثاني الجاري من حلب وإدلب، بسبب هجمات النظام التركي.

هذا ويحتاج الفارين من الهجمات للغذاء والخيام ومستلزمات التدفئة في المناطق التي استقروا بها.

وأوقفت تركيا استقبال المزيد من اللاجئين، وتعمل حاليا على ترحيل عدد من المقيمين فيها إلى شمال سوريا.

يشار إلى أن لقاء في موسكو جمع هذا الشهر بين رئيسا جاهز المخابرات التركي والسوري بوساطة روسية.

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