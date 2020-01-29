تركيا.. السلطات تمنع قافلة مساعدات كردية من الوصول إلى ضحايا الزلزال

ألازيغ (زمان التركية) – منعت السلطات التركية، للمرة الثانية، دخول قافلة مساعدات إنسانية أرسلتها بلدية أرجاني الكردية التي يديرها حزب الشعوب الديمقراطي الكردي المعارض، إلى مدينة ألازيغ المنكوبة على وقع الزلزال الذي ضربها الجمعة الماضي.

بلدة أرجاني التابعة لمدينة ديار بكر، أرسلت قافلة مساعدات مكونة من شاحنتين، إلى مدينة ألازيغ التي تعرضت لزلزال مدمر أسفر عن مقتل 41 شخصًا، إلا أن قوات الأمن رفضت السماح للقافلة بدخول المدينة قبل يومين بأوامر من ولاية مدينة ألازيغ.

وبعد اجماع لمسئولي بلدية أرجاني مع مديرية الأمن أرسلت شاحنة كبيرة وسيارتين صغيرتين تحمل مساعدات، صباح أمس الثلاثاء؛ رافقتها قوات الأمن حتى حدود المدينة، إلا أنه تم توقيف القافلة من قبل قوات الأمن في بلدة معدن التابعة لمدينة ألازيغ ومنعت من العبور.

قوات الأمن طلبت من القائمين على القافلة تسليم المساعدات إلى الهلال الأحمر في مدينة أرجاني، وهو ما تم مع عجزهم عن إيصال المساعدات بشكل مباشر إلى المنكوبين.

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