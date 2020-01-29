صحيفة: أردوغان استهلك وقودا بقيمة 14 ألف دولار لتفقد الزلزال

ألازيغ (زمان التركية) – قالت صحيفة تركية إن زيارة الرئيس التركي رجب أردوغان إلى موقع حدوث الزلزال في ولاية ألازيغ جنوب شرق تركيا يوم السبت الماضي، كلف ميزانية الدولة 82 ألف ليرة تركية (حوالي 14 ألف دولار).

وكان أردوغان أجرى إلى مدينة ألازيغ الواقعة، عقب وقوع زلزال مدمر في المدينة مساء الجمعة بقوة وصلت إلى 6.8 درجة، وأسفر عن مقتل 41 شخصًا.

خلال زيارة أردوغان لمدينة ألازيغ، وصل الرئيس إلى المطار الأقرب للمدينة المنكوبة وكان في انتظاره أسطول ضخم من السيارات قادمًا من العاصمة أنقرة إلى مدينة ألازيغ، الأمر الذي كلف الدولة 82 ألف ليرة تركية (حوالي 14 ألف دولار) استهلاكًا للوقود في رحلة الذهاب والعودة.

صحيفة Birgün قالت في تقرير إن أردوغان استخدم خلال الزيارة طائرة مروحية، و27 سيارة، من بينها 6 سيارات ضخمة من طراز GMC، وحافلتين صغيرتين من طراز فولكس فاجن، و19 سيارة من طراز مرسيدس.

أردوغان لم يستقل هذا العدد الضخم من السيارات الخاصة برئاسة الجمهورية، وإنما استقل طائرة خاصة برئاسة الجمهورية للذهاب إلى مدينة ألازيغ، أما الأسطول الذي رافق أردوغان خلال الزيارة، فكان في استقباله بالمطار، قاطعا مسافة 757 كيلو مترًا من العاصمة أنقرة إلى مدينة ألازيغ، واستهلك بحسب (بيرجون) وقودا بقيمة 41 ألفًا و308 ليرة تركية في رحلة الذهاب فقط، وبإجمالي نحو 82 ألف ليرة تركية في الذهاب والإياب إلى أنقرة مرة أخرى.