صحيفة إسرائيلية: بعد سليماني.. يجب تسليط الضوء على هاكان فيدان

فلسطين المحتلة (زمان التركية) – نشرت صحيفة (مكور ريشون) الإسرائيلية المعروفة بقربها من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مقالًا حول رئيس جهاز الاستخبارات التركي هاكان فيدان.

المقال نشره الكاتب الصحافي بازيت رابين، بعنوان “السلطان وسليماني”، وأطلق فيه عددًا من الادعاءات بشأن رئيس جهاز الاستخبارات التركية هاكان فيدان الملقب بـ”الصندوق الأسود لأردوغان”.

الصحيفة أوضحت أن هناك تشابها كبيرا بين هاكان فيدان وقائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني، الجنرال قاسم سليماني، الذي تم اغتياله مطلع الشهر الجاري في عملية عسكرية أمريكية، مشيرة إلى أن كليهما يديران حروبًا بالوكالة لصالح بلدهما على أراضي سوريا والعراق.

وقالت صحيفة مكور ريشون: “بما أن قاسم سليماني قد لقي حتفه الآن، فقد حان الوقت لتسليط الضوء على مؤامرات رئيس جهاز الاستخبارات التركية هاكان فيدان الذي يعتبر توأمه”.

وتدعم تركيا مقاتلين من المعارضة المسلحة في سوريا، وكذلك تقدم الدعم العسكري للقوات التابعة لحكومة الوفاق في ليبيا وأوفدت مؤخرًا إلى هناك مقاتلين سوريين.

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