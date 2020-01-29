منع الصحفيين الأتراك من حضور مؤتمر ترامب لإعلان صفقة القرن

أنقرة (زمان التركية) – منع الصحفيين الأتراك من حضور المؤتمر الذي أعلن فيه الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مساء يوم أمس تفاصيل صفقة القرن برفقة رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو.

وتبين أن الصحفيين الأتراك المقيمين في واشنطن لم يحصلوا على الاعتماد الكلطول لحضور المؤتمر الصحفي كبقية الصحفيين الأجانب.

وأوضح مراسل قناة NTV التركية في واشنطن، حسين جوناي، أن البيت الأبيض فرض حظرا على حضور الصحفيين الأتراك، قائلا: “لم يتم السماح للصحفيين الأتراك المقيمين في واشنطن بحضور المؤتمر الصحفي لنتنياهو وترامب. تقدمنا بطلبات للحصول على الاعتماد، لكننا لم نتلقى ردا إيجابيا”.

وخلال بث مباشر على قناة NTV قال جوناي أن قائمة المؤسسات الإعلامية التركية الأخرى التي رفضت طلباتها لحضور المؤتمر هي: وكالة الأناضول وتي ار تي وورلد وتي ار تي 1 وتي ار تي الإخبارية، مفيدا أن الصحفيين العاملين في هذه المؤسسات لم يحصلوا أيضا على الاعتماد.

ورسميا أعلنت تركيا رفضها الصفقة التي أعلنها ترامب برفقة نتنياهو، وقال الرئيس رجب أردوغان إنها “ولدت ميتة”.

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