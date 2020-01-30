الأتراك يتصدرون الحاصلين على الجنسية الألمانية

أنقرة (زمان التركية) – قالت بيانات رسمية إن الأتراك تصدروا قائمة أكثر الأجانب حصولا على الجنسية الألمانية خلال عام 2018، تلاهم البريطانيين.

وتشير بيانات المعهد الفيدرالي للدراسات السكانية إلى مواصلة جنسيات الدول التي لا تحمل عضوية الاتحاد الأوروبي تشكيل الغالبية العظمى من الجنسيات الأجنبية الحاصلة على الجنسية الألمانية، بينما مواطني دول الاتحاد الأوروبي باتوا يمثلون ثلث الأجانب الحاصلين على جواز السفر الألماني.

ووفق البيانات، التي نشرها المعهد الفيدرالي للدراسات السكانية في الذكرى العشرين للإصلاح الذي شهده قانون المواطنة الألماني، إلى تراجع عدد طلبات المواطنة الواردة من مواطني الدول التي لا تحمل عضوية الاتحاد الأوروبي إلى 75 ألف طلب خلال عام 2018 بعدما كانت تبلغ 181 ألف طلب في عام 2000.

وتصدر الأتراك طلبات المواطنة بواقع 16 ألف و700 طلب تلاهم العراقيون بواقع 4 آلاف طلب ثم مواطنو كوسوفو في المرتبة الثالثة بواقع 3 آلاف و800 طلب.

وتوضح بيانات دائرة الإحصاء الألمانية أنه اعتبارا من عام 2013 انخفض عدد المواطنين الأتراك الحاصلين على الجنسية الألمانية، غير أن العدد بدأ يرتفع عقب عام 2016 الذي شهد محاولة انقلابية تبعها ملاحقات أمنية واسعة وفصل تعسفي من العمل.

وتوضح بيانات دائرة الإحصاء الألمانية أن نسبة الأتراك، الذين لم يتقدموا للحصول على الجنسية الألمانية على الرغم من كونهم مقيمين في ألمانيا ويحق لهم التقدم إلى الجنسية الألمانية، بلغت 97.8 في المئة.

ومن المعروف أن عدم قبول ألمانيا بالجنسية المزدوجة له دور في هذا الوضع.

وبلغ عدد المواطنين الأتراك الحاصلين على الجنسية الألمانية 14 ألف و984 تركيا في عام 2017 ونحو 16 ألف و290 تركيا في عام 2016.

على الصعيد الآخر أسفرت عملية انفصال بريطانيا عن البريكست، عن زيادة عدد الإنجليز المتقدمين بطلبات للحصول على جواز السفر الألماني، ففي عام 2018 تصدر البريطانيين قائمة مواطني دول الاتحاد الأوروبي المتقدمين بطلب للحصول على الجنسية الألمانية بواقع 6 آلاف و300 طلب.

وجاء البولونديون في المرتبة الثانية بواقع 6 آلاف و200 طلب ثم الرومانيون في المرتبة الثالثة بواقع 4 آلاف و300 طلب.

وخلال الفترة بين عامي 2001 و2016 بلغ عدد البريطانيين الحاصلين على الجنسية الألمانية 4 آلاف و800 انجليزي غير أن هذا الرقم ارتفع خلال الفترة بين عامي 2016 و2018 إلى 17 ألف.

–