البرلمان التركي يعلن في بيان مشترك رفض صفقة القرن

أنقرة (زمان التركية) – أدان مجلس الأمة التركي في بيان مشترك للكتل البرلمانية خطة السلام التي أعدها الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بزعم حل النزاع بين إسرائيل وفلسطين والمعروفة إعلاميا باسم “صفقة القرن”.

وشهدت الجمعية العمومية للبرلمان التركي إلقاء البيان المشترك الذي حمل توقيع نواب رؤساء الكتل البرلمانية لأحزاب العدالة والتنمية والشعب الجمهوري والشعوب الديمقراطي والحركة القومية والخير.

وأوضح البيان أن الخطة، التي أعلنتها الإدارة الأمريكية، تقصي فلسطين كليا، رغم أنها أحد طرفي النزاع، وأنها منافية لقوانين الأمم المتحدة ومفهوم الحل القائم على الدولتين، مفيدا أن ما تسعى الإدارة الأمريكية لتحقيقه من هذا هو ضم جزء من أراضي دولة إلى دولة أخرى.

وأضاف البيان أن تحويل قضية مهمة كهذه تمس الأمن والاستقرار والسلام في الشرق الأوسط بشكل مباشر إلى مادة للسياسة الداخلية وسلب الشعب الفلسطيني كل حقوقه وحرياته الأساسية بما يشمل حقه في تحديد مستقبله وضرب القانون الدولي والعدالة عرض الحائط أمر محزن ومخز، مفيدا أن صفقة القرن وُلدت ميتة.

وفيما يلي نص أبرز ما جاء في البيان:

نؤكد مرة أخرى أن حل النزاع بين إسرائيل وفلسطين سيتحقق فقط بإقرار دولة فلسطين المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس الشرقية ضمن حدود عام 1967.

تركيا لن تدعم أي محاولات تغفل الحقوق والحريات الأساسية للشعب الفلسطيني ولا تقبلها فلسطين حكومة وشعبا وستواصل في كل المنصات الدفاع عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني ضد الظلم والاحتلال بالتضامن والتعاون مع أعضاء المجتمع الدولي من أصحاب الضمائر والمسؤولية.

استنادا على ما ذكرناه تعلن سائر الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان إدانتها وعدم اعترافها بخطة السلام المزعومة التي تحمل في طياتها نزاعا وعدم استقرار والتي أعلنتها الإدارة الأمريكية لحل النزاع بين فلسطين وإسرائيل.

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