الخارجية التركية: لا ننفذ عمليات استخباراتية تستهدف إسرائيل

أنقرة (زمان التركية) – علق وزير خارجية تركيا مولود جاويش أوغلو، على هجوم صحيفة إسرائيلية على رئيس جهاز الاستخبارات التركية هاكان فيدان، بالتأكيد على أن بلاده لاتحمل عداء لإسرائيل ولا تنفذ عمليات استخباراتية تستهدف أمنها.

كانت صحيفة إسرائيلية قالت إن هناك تشابهًا كبيرًا بين هاكان فيدان وقائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني، الجنرال قاسم سليماني، الذي تم اغتياله مطلع الشهر الجاري في عملية عسكرية أمريكية، مشيرة إلى أن كليهما يديران حروبًا بالوكالة لصالح بلدهما على أراضي سوريا والعراق.

وقالت صحيفة مكور ريشون: “بما أن قاسم سليماني قد لقي حتفه الآن، فقد حان الوقت لتسليط الضوء على مؤامرات رئيس جهاز الاستخبارات التركية هاكان فيدان الذي يعتبر توأمه”.

وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، رد على الصحيفة المعروفة بقربها من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قائلًا: “ليس لدينا أي عمليات استخباراتية تستهدف إسرائيل بشكل مباشر أو تحمل عداء لإسرائيل. على العكس تمامًا نحن نقوم بالكشف عن هذا النوع من الأنشطة التي تقوم بها إسرائيل. كما نقوم بتغيير التوازن من خلال إفساد العديد من الألاعيب”.

تصريحات جاويش أوغلو جاءت خلال استقباله أعضاء مجلس إدارة المجلس الدولي للصحفيين، وأضاف: “نحن نقوم بعمل أشياء جيدة. تركيا تفسد العديد من الألاعيب. تفسد اللعبة في ليبيا. الجميع يعرف أن إسرائيل تلعب من وراء الستار في ليبيا. علاقتنا مع إسرائيل أمام الجميع، ليس لدينا أي عمليات استخباراتية تستهدف إسرائيل بشكل مباشر أو تحمل عداء لإسرائيل. ماذا تفعل أجهزة استخباراتنا؟ العكس تمامًا نحن نقوم بالكشف عن هذا النوع من الأنشطة التي يقومون هم بها. كما نقوم بتغيير التوازن من خلال إفساد العديد من الألاعيب. نحن نتحرك بشكل قوي. إنها المرة الأولى التي تتبع فيها الاستخبارات التركية هذا النوع من السياسات. تفسد الألاعيب أو تبطلها. تمامًا كما كان في العهد العثماني”.