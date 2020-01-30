سياسي: الهلال الأحمر يقدم منحاً لوقف نجل أردوغان ويطلب تبرعات لمواجهة الزلزال

ألازيغ (زمان التركية) – انتقد سياسي تركي معارض طلب الهلال الأحمر تبرعات لمواجهة الزلزال الذي ضرب جنوب شرق تركيا قبل نحو أسبوع، رغم تبرع الهلال الأحمر قبل فترة لوقف “الأنصار” المقرب من الحزب الحاكم، بقيمة 8 ملايين دولار، حسب زعمه.

المتحدث الرسمي باسم حزب الشعب الجمهورى فائق أوزتراك، قال خلال مؤتمر صحفي: “إرسال الهلال الأحمر أموال إلى وقف الأنصار، بطرق ملتوية فضيحة وتحايل على القانون؛ أرسلوا الأموال إلى وقف الأنصار عن طريق شركة الغاز الطبيعي. لماذا لا يرسلونها مباشرة!.

حملة انتقادات واسعة طالت الهلال الأحمر التركي الذي سارع بإطلاق حملة تبرعات، عقب الزلزال الذي ضرب يوم الجمعة الماضي مدينتي ألازيغ وملاطيا جنوب شرق تركيا، وتسبب في وفاة 41 شخصًا، رغم أن الحكومة التركية تفرض رسوما على المواطنين تحت بند مواجهة خطر الزلازل.

وتقول معلومات إن الهلال الأحمر قدم منحة إلى وقف “الأنصار” الذي يديره بلال نجل الرئيس التركي رجب أردوغان، بقيمة حوالي 8 ملايين دولار أمريكي.

الوقف حصل على مبلغ 7 ملايين و925 ألف دولار أمريكي، مقابل بروتوكول تعاون بين الطرفين حول بالمساكن الطلابية، بالرغم من ادعاءات الفساد المالي والأخلاقي التي تلاحق الوقف، خاصة الادعاء الأخيرة حول تعرض عدد من الطلاب للاغتصاب داخل المساكن الطلابية التابعة للوقف.

وأبدى الرأي العام في تركيا مؤخرًا اهتمامًا بالتساؤل حول مصير الرسوم المحصلة لمواجهة مخاطر الزلزال، والتي يبلغ إجمالي قيمتها منذ عام 2004 حوالي 65 مليار ليرة، وذلك بعد طلب الهلال الأحمر التركي تبرعات من المواطنين.

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