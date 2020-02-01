1 فبراير 2020

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صحفي: وزير داخلية تركيا السابق متورط في اغتصاب وقتل صحافية أجنبية

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فى :أخبار منقولة
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صحفي: وزير داخلية تركيا السابق متورط في اغتصاب وقتل صحافية أجنبية
gazeteciler

إسطنبول (زمان التركية) – قال صحافي تركي إن مراسلة قناة “23 TV” القرغيزية يلدانه كهرمان، التي عثر عليها مقتولة في شقتها مارس/ آذار العام الماضي، تعرضت لحادث اغتصاب وقتل، ولم تنتحر كما هو معلن.

الأخبار الأولية حول الحادث تحدثت عن انتحار الصحافية، دون وجود أي أثار للضرب أو التعذيب في جسمها.

الكاتب الصحافي سدات سور، زعم في تغريدة على “تويتر”، مستندًا إلى معلومات من مصادر موثوقة على حسب تعبيره، أن الواقعة تورط فيها وزير الداخلية السابق محمد أغار، ونائب حزب العدالة والتنمية في مدينة ألازيغ تولجا أغار.

وقال سور: “عثر على الصحافية مقتولة في منزلها، بعد يوم واحد من تعرضها للاغتصاب من قبل نجل وزير الداخلية السابق محمد أغار. بينما قام الوزير السابق أغار بتهريب ابنه من المدينة باستخدام طائرة مروحية. وتم تسجيل الواقعة كانتحار مشتبه به. الصحافية القرغيزية يالدانه كهرمان كانت تعمل في قناة 23 TV”.

وتأتي الحادثة، في حين لم يتم بعد إزاحة الستار بعد عن أسرار واقعة مقتل الخادمة الكازاخستانية نادرة قاديروف داخل منزل نائب حزب العدالة والتنمية عن مدينة إسطنبول شيرين أونال.

kanun
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