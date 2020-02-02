بروفيسور تركي: 2020 عام الزلازل في تركيا

أنقرة (زمان التركية) – حذر البروفيسور أوفجون أحمد أرجان، عالم الزلازل التركي، من أن عام 2020 سيكون عاما مليئا بالزلازل بالنسبة إلى تركيا.

البروفيسور أوفجون أحمد أرجان، قال: “لقد رأيت خطوط التصدعات في تركيا للمرة الأولى تتحرك بعد الزلازل الأربعة الأخيرة التي شهدناها مؤخرًا”.

وأوضح أن السبب وراء ما ستشهده تركيا من زلازل في الفترة المقبلة، هو زيادة سرعة اقتراب القارة الأفريقية بتركيا بنحو 25-50% قائلًا: “القارة الأفريقية تقترب بسرعة أكبر مما سبق تجاه تركيا، وهذا يعرض شبه جزيرة الأناضول للخطر”.

وأوضح أنه يعمل في مجال علم الزلازل منذ 50 عامًا، لكنها المرة الأولى التي يرى فيها خطوط التصدعات في تركيا قد تحركت بهذا الشكل، خاصة بعد الزلازل الأربعة التي شهدتها البلاد مؤخرًا.

وأسفر زلزال ضرب ولاية ألازيغ جنوب شرق تركيا في 24 يناير/ كانون الثاني الماضي بقوة 6.8 درجة على مقياس ريختر وتبعه مئات الهمزات الارتدادية، عن وفاة 41 شخصا وإصابة أكثر من 160‪0 آخرين.

ويحذر خبراء جيولوجيا منذ فترة كبيرة من تعرض إسطنبول إلى زلزال مدمر بقوة 7 درجات على مقياس ريختر.