بعد داود أوغلو وفي انتظار باباجان.. وزير سابق يؤسس حزبا جديدا

أنقرة (زمان التركية) – بينما تترقب الأوساط السياسية في تركيا، إعلان نائب رئيس الوزراء السابق علي باباجان، تأسيس حزبه الجديد، ظهرت أخبار عن وجود استعدادات لتأسيس حزب سياسي آخر.

الحزب الجديد المزمع إعلان تأسيسه في نهاية شهر فبراير/ شباط الجاري، يقوم على تشكيله حاليًا وزير الصحة السابق والبرلماني السابق في حزب العدالة والتنمية رفات سردار أوغلو.

رفات سردار أوغلو اجتمع مع مجموعة أخرى من السياسيين يطلقون على أنفسهم “حركة نار الراعي”، في مدينة سقاريا في 15 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، واتخذوا قرارًا بتأسيس حزب جديد نهاية شهر فبراير/ شباط الجاري.

وقال سردار أوغلو: “سنؤسس الحزب بنهاية شهر فبراير/ شباط الجاري. أنهينا أعمال البرنامج. ويجري الآن كتابته. اللائحة أيضًا جاهزة. وسندعو أعضاء مجلس المؤسسين للاجتماع قبل نهاية الشهر. وسنشاركهم آخر التعديلات، وسنحدد موعد إعلان الحزب بعد الحصول على موافقتهم، إما في 28 أو 29 من هذا الشهر”.

والشهر الماضي، بينما كان من المترقب إعلان علي باباجان عن تشكيل حزبه الجديد، خاصة بعد أن أعلن رئيس الوزراء الأسبق أحمد داود أوغلو استقالته وتأسيس حزبه المعارض لأردوغان نهاية العام الماضي، فوجئت الأوساط السياسية في تركيا بتأسيس حزب اجتماعي يقوده عضو سابق في حزب العدالة والتنمية.

رجل الأعمال بدري يالتشين، الذي سبق أن كان عضوًا في حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا، أسس حزبًا جديدًا بعنوان “حزب اتحاد الأناضول (ABP)، بعد ما أنهى الإجراءات الخاصة بوزارة الداخلية في 2 يناير/ كانون الثاني الجاري.

بدري يالتشين Bedri Yalçın انشغل لسنوات طويلة بنشاط الجمعيات ومنظمات المجتمع المدني، ومارس العمل السياسي في صفوف حزب العدالة والتنمية،

وفي عام 2014 كان يالتشين مرشحًا عن حزب الطريق الصحيح (DYP) لرئاسة بلدية كمر التابعة لمدينة أنطاليا مرة أخرى، خلال انتخابات المحليات.

وأوضح يالتشين أن الغرض من تأسيس حزبه الجديد هو مواصلة عمل الجمعيات ومنظمات المجتمع المدني تحت غطاء حزب سياسي، بسبب تضييق أردوغان وحزب العدالة والتنمية على منظمات المجتمع المدني.

ومن المنتظر أن يكون حزب علي باباجان رابع الأحزاب التي يتم تأسيسها في تركيا خلال الفترة الأخيرة، ليدخل الساحة السياسية في 2020 .