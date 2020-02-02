أنقرة (زمان التركية) – أظهرت بيانات غرفة إسطنبول التجارية ارتفاعا بمؤشر المعيشة للمواطنين، في الشهر الأول من عام 2020.

ووفق المؤشر الذي يعكس حركة الأسعار في منتجات التجزئة، فإن الأسعار ارتفعت خلال شهر يناير/ كانون الثاني المنصرم بنحو 0.58 في المئة مقارنة بالشهر السابق بجانب ارتفاع مؤشر أسعار مستلزمات الجملة، الذي يعكس حركة الأسعار في منتجات الجملة، بنحو 1.68 في المئة.

وأوضحت بيانات غرفة إسطنبول التجارية ان الشهر الماضي بلغت نسبة التغيير، التي تعكس تغييرات الأسعار في يناير/ كانون الثاني من عام 2020 مقارنة بالشهر نفسه من عام 2019، نحو 12.78 في المئة في مؤشر المعيشة للموظفين في حين بلغت هذه النسبة 7.92 في المئة في مؤشر أسعار مستلزمات الجملة.

وحول نفقات الصحة ومستلزمات العناية الشخصية، فقد شهدت زيادة بنحو 6.92 في المئة وفي النفقات الأخرى بنحو 5.56 في المئة وفي النفقات الغذائية بنحو 1.78 في المئة وفي نفقات مستلزمات المنزل بنحو 0.52 في المئة.

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بينما تراجعت نفقات الملابس بنحو 8.09 في المئة ونفقات الثقافة والتعليم والترفيه بنحو 1.45 في المئة ونفقات السكن بنحو 0.18 في المئة ونفقات المواصلات والاتصالات بنحو 0.01 في المئة.

وفي فئة أسعار الجملة ومقارنة بالشهر السابق ارتفعت نفقات المواد الكيماوية بنحو 20.87 في المئة والمواد الخام بنحو 1.44 في المئة ومواد الإنشاء بنحو 1.34 في المئة ومواد الطاقة والمحروقات بنحو 0.19 في المئة والسلع الغذائية بنحو 0.13 في المئة، بينما لم تسجل أسعار المعادن والمنسوجات أية تغييرات.

وعلى وقع تراجع قيمة الليرة التركية منذ 2018، ارتفع معدل التضخم في تركيا، وسجل التضخم خلال ديسمبر/ كانون الثاني الماضي 11.84 في المائة، بعد أن قفز مجددا في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي إلى 10.56 في المئة، قبل أن يسجل انخفاضًا كبيرا في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي عندما أصبح 9.26 في المئة، بعدما كان في شهر أغسطس/ آب الماضي 15.01%، وفي يوليو/ تموز 16.65%.