تركيا.. 10 شركات جديدة تشهر إفلاسها

أنقرة (زمان التركية) – تتواصل يوميا أنباء إفلاس وتسوية إفلاس كبرى الشركات في تركيا التي أثرت الأزمة الاقتصادية على سائر القطاعات بها.

وعلى الرغم من حديث حكومة حزب العدالة والتنمية عن تحسن الأوضاع الاقتصادية تتواصل أنباء لجوء الشركات إلى تسوية الإفلاس، ومؤخرا أعلنت 10 شركات جديدة إفلاسها.

وفيما يلى طرح لقائمة تضم آخر 10 شركات أشهرت إفلاسها وفقا لإعلان منشور في الجريدة الرسمية:

قرنفل للأغذية: قررت دائرة التنفيذ الحادية والعشرين في أنقرة إفلاس شركة قرنفل للأغذية وتصفيتها.

مرتي (Merty) للطاقة والنفط: قررت دائرة التنفيذ الحادية والعشرين في أنقرة إفلاس شركة مرتي للطاقة والنفط.

إيبروماك (Epromak) الصناعية: أعلنت دائرة التنفيذ الغربية في أنقرة إفلاس شركة إيبروماك الصناعية.

A Beton قررت دائرة التنفيذ والإفلاس الأولى في أضنة إفلاس شركة A Beton ووجهت دعوة إلى الدائنين.

خدمات الإنتاج الالكتروني: أعلنت الدائرة التنفيذية الثالثة في إسطنبول إفلاس شركة خدمة الإنتاج الإلكتروني.

تورانهان للإنشاء: قررت الدائرة التنفيذية العامة في أنطاليا إفلاس شركة تورانهان للإنشاء.

أماكشيلار للغذاء والزراعة: قررت الدائرة التنفيذية في شركزكوي إفلاس وتصفية الشركة.

أونام للتنجيد: قررت الدائرة التنفيذية الأولى في بكركوي إفلاس الشركة ووجهت دعوة للدائنين.

ليسا للغذاء والعلف: قررت الدائرة الثانية للمحكمة التجارية في إسطنبول إفلاس الشركة.

شركة (BŞK) للطاقة: قررت الدائرة التنفيذية الأولى في إسطنبول إفلاس الشركة.

يشار إلى أنه خلال الأشهر الثمانية الأولى من 2019 وصل إجمالي الشركات التركية التي طلبت تسوية إفلاس من المحاكم التجارية 2880 شركة، وذلك بعد أن كان عدد الشركات التي طلبت تسوية إفلاس العام قبل الماضي، 846 شركة.