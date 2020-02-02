رئيس الحزب الكردي: العدالة والتنمية يشعل الإرهاب في تركيا

موش – تركيا (زمان التركية) – وصف الرئيس المشارك لحزب الشعوب الديمقراطي الكردي، سزائي تمالي، مشروع القانون الجديد الذي ينص على تسليح الحراس/ الخفر الذين يقومون بأعمال الدوريات الليلية المترجلة في الشوارع، ومنحهم صلاحيات أكبر، بأنه “يشعل الإرهاب في الأحياء”.

سزائي تمالي قال إن نظام الحكم الرئاسي الذي طبقه الرذيس رجب أردوغان، رغم أنه عنوان الظلم والبلطجة والعنف، لكن: “يبدوا أن آليات العنف التي يملكونها في أيديهم غير كافية، وإنما بدأوا تصميم حماية جديدة لهم. سيسلحون الحراس والخفر وسيشعلون الإرهاب في الأحياء”.

وحذر تمالي من أنه في حال عدم العودة إلى النظام البرلماني بشكل عاجل، فإن البلاد ستتحول إلى ما هو أسوأ.

حزب العدالة والتنمية أقر الأسبوع الماضي مشروع قانون، ينص على تسليح الحراس والخفر، ومنحهم الصلاحية لضبط الصادر بحقهم قرارات ضبط او اعتقال، مكافحة كافة أنواع الجرائم في عموم تركيا.