لجنة حالة الطوارئ تنصف أحد ضحايا قرارات أردوغان

أنقرة (زمان التركية) – أصدرت لجنة فحص المتضررين من قرارات حالة الطوارئ قرارا بعودة أحد المعلمين المفصولين تعسفيا إلى عمله مرة أخرى، كما أصدر القضاء قرارا بأن يحصل على كافة حقوقه ومستحقاته كما لو كان في عمله بفوائدها.

لجنة فحص حالات ضحايا قرارات حالة الطوارئ الذين تم فصلهم من عملهم في أعقاب محاولة انقلاب 15 يوليو/ تموز 2016، تتجاوز أعدادهم أكثر من 150 ألف من المدنيين.

وكان المُعلم أ. أو. فصل من عمله في أحد المدارس الثانوية في مدينة مانيسا، بموجب قرار حالة الطوارئ رقم: 672، إلا أن لجنة فحص حالات ضحايا حالة الطوارئ أصدرت قرارًا بعودته إلى عمله مرة أخرى، بالرغم من مرور أعوام على فصله.

المعلم بعد أن تم إعادته إلى عمله مرة أخرى، تقدم بطلب أمام المحكمة المختصة من أجل الحصول على كافة حقوقه ومستحقاته منذ اليوم الذي فصل فيه تعسفيا من العمل.

المحكمة الإدارية في مدينة مانيسا طلبت من وزارة التعليم دفاعًا في القضية، إلا أن الوزارة لم تقدم دفاعها أمام المحكمة، مما ترتب عليه حكم المحكمة بحصول المعلم على حقوقه ومستحقاته التي حرم منها على مدار 3 سنوات بأثر رجعي.

ووفق تقرير صادر عن منظمة العفو الدولية عام 201‪8 فصلت الحكومة التركية أكثر من 130‪ ألف موظف من عملهم خلال حالة الطوارئ التي أعلنت عقب محاولة انقلاب يوليو/تموز 201‪6 واستمرت عامين كاملين.