لوحات صحفي معتقل من جريدة زمان في معرض فني بأمريكا

نيويورك (زمان التركية) – بينما لا يزال مدير المرئيات السابق في جريدة زمان التركية، فوزي يازيجي، قيد الاعتقال في سجون تركيا منذ 3 سنوات، تعرض لوحاته التي رسمها داخل السجن في أحد معارض الفن في نيويورك.

جامعة “St. Johns” الأمريكية تستضيف معرضًا للأعمال الفنية بعنوان “Dark White”، يضم نحو 40 عملًا فنيًا، بينهم لوحات يازيجي.

مدير معرض “Yeh Art Gallery”، اوين دوفي، أوضح أن رسومات فوزي يازيجي تعبر عن مهارة بشكل آخر، وأن القائمين على المعرض يشعرون بحماس كبير لعرض أعماله الفنية التي رسمها داخل معتقله، قائلًا: “إنه رسام كبير وعبقري، ومصمم رائع. إنه فنان رائع، ويجب عرض أعماله الفنية. لذلك نظمنا هذا المعرض”.

المعرض من المقرر أن يستمر حتى 14 مارس/ أذار المقبل، وقد كان من بين المدعوين للمعرض مدير المرئيات في جريدة واشنطن بوست الأمريكية، جيرج مانفولد، الذي أوضح أنه تربطه صداقة بيازيجي، مشيرًا إلى أن هذا المعرض فرصة حتى يعرف قطاع كبير من العالم حكايته ومعاناته.