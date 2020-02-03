تكذيب من وزراة الدفاع الروسية لتصريح أردوغان بخصوص إدلب

موسكو (زمان التركية)ــ أكدت وزارة الدفاع الروسية، الاثنين تعرض القوات التركية في إدلب لهجوم من القوات السورية، لكنها نفت إعلام موسكو بشأن تحركات الجيش التركي الأخيرة، كما نفت تنفيذ سلاح الجو التركي غارات جوية ردا على مقتل جنود أتراك في الهجوم.

وزارة الدفاع قالت إن مقاتلات سلاح الجو التركي لم تخرق الحدود السورية ولم ترصد أي هجمات على قوات الجيش السوري. وفق وكالة (تاس) الروسية.

واليوم قال الرئيس التركي رجب أردوغان إن بلاده ستواصل الرد على الهجمات على قواتها في إدلب، بعد إعلان مقتل 4 جنود أتراك وإصابة 9 آخرين أحدهم حالته خطرة.

أردوغان قال إن نحو 35 من قوات النظام السوري، قتلوا في رد للجيش التركي على قصفه بمنطقة سراقب في إدلب، فيما قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن 6 جنود سوريين قتلو في القصف.

وأضاف أردوغان زاعما في مؤتمر صحافي قبيل مغادرته إلى أوكرانيا أن: “سلاح المدفعية وطائرات الـF16 التركية لا تزال ترد على قصف جنودنا في إدلب حتى اللحظة، لن نقف مكتوفي الأيدي تجاه هجوم قوات النظام السوري على جنودنا في إدلب”.

واليوم توجه وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، برفقة قادة الجيش، إلى الحدود السورية، بينما كان من المقرر أن يكون أكار ضمن وفد أردوغان إلى أوكرانيا، لكنه ألغى مرافقته عقب هجوم إدلب.

Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde TSK’nın komuta kademesiyle Karargah’ta yapılan kısa durum değerlendirmesinin ardından Suriye sınırına hareket etti. — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) February 3, 2020

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت وزارة الدفاع التركية استشهاد 4 جنود أتراك، وإصابة 9 آخرين، جراء قصف مدفعي مكثف للنظام السوري في محافظة إدلب.

وأوضحت الوزارة في بيان، الإثنين، أن القوات التركية ردت فورا على مصادر النيران.

وأضاف البيان، أن “النظام السوري أطلق النار على القوات التركية المُرسلة إلى المنطقة من أجل منع نشوب اشتباكات في إدلب، على الرغم من أن مواقعها كانت معلنة مسبقًا”، الأمر الذي نفته وزارة الدفاع الروسية لاحقا.

وأشار البيان إلى أن الحالة الصحية لأحد المصابين، حرجة، مؤكدا متابعة التطورات في إدلب عن كثب واتخاذ التدابير اللازمة.

–