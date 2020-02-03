3 فبراير 2020

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للشهر الثالث.. التضخم السنوي يرتفع في تركيا ويسجل 12.15%

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فى :آخر الأخبار, اقتصاد
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للشهر الثالث.. التضخم السنوي يرتفع في تركيا ويسجل 12.15%
gazeteciler

إسطنبول (زمان التركية) – بلغ معدل تضخم أسعار المستهلكين في تركيا 12.15 بالمئة على أساس سنوي في يناير/ كانون الثاني الماضي متجاوزا المتوقع بقليل، في إرتفاع للشهر الثالث على التوالي.

ووفق معهد الإحصاء التركي واصل مؤشر الأسعار في تركيا الصعود للشهر الثالث على التوالي بعد انخفاض حاد العام الماضي.

وسجل التضخم في تركيا خلال ديسمبر/ كانون الثاني الماضي 11.84 في المائة، بعد أن قفز مجددا في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي إلى 10.56 في المئة، قبل أن يسجل انخفاضًا كبيرا في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي عندما أصبح 9.26 في المئة، بعدما كان في شهر أغسطس/ آب الماضي 15.01%، وفي يوليو/ تموز 16.65%.

وارتفعت أسعار المستهلكين عن الشهر الماضي 1.35 بالمئة، بينما كان من المتوقع ارتفاعها 1.10 بالمئة.

وارتفع مؤشر أسعار المنتجين 1.84 بالمئة عن الشهر السابق في يناير/ كانون الثاني لتصل الزيادة السنوية إلى 8.84 بالمئة، وفقا لما أظهرته البيانات.

بيانات غرفة إسطنبول التجارية ذكرت أن الأسعار ارتفعت خلال شهر يناير/ كانون الثاني المنصرم بنحو 0.58 في المئة مقارنة بالشهر السابق.

وأوضحت بيانات غرفة إسطنبول التجارية أمس أن الشهر الماضي بلغت نسبة التغيير، التي تعكس تغييرات الأسعار في يناير/ كانون الثاني من عام 2020 مقارنة بالشهر نفسه من عام 2019، نحو 12.78 في المئة.

وعلى وقع تراجع قيمة الليرة التركية منذ 2018، ارتفع معدل التضخم في تركيا بشكل كبير.

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