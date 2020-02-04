4 فبراير 2020

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تركيا تسجل زيادة كبيرة في الواردات

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فى :آخر الأخبار, أخبار تركيا
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تركيا تسجل زيادة كبيرة في الواردات
gazeteciler

أنقرة (زمان التركية)ــ أظهرت بيانات رسمية زيادة في واردات تركيا خلال الشهر الأول من 2020 وصلت ثلاثة أضعاف الزيادة في الصادرات.

وبحسب تقرير لمعهد الإحصاء التركي كشفت أرقام التجارة الخارجية الخاصة بشهر يناير/ كانون الثاني 2020، زيادة في الصادرات بنسبة 6.1%، لترتفع إلى 14 مليارا و765 مليون دولار؛ وأما صادرات 12 شهرا ماضية فبلغت 181.6 مليار دولار.

وبانسبة إلى الواردات في شهر يناير/ كانون الثاني المنصرم فقد ازدادت بنسبة 18.96% محققة 19 مليارا 229 مليون دولار، وقد بلغ عجز التجارة الخارجية في شهر الاول من العام الجاري 4.46 مليار دولار، في حين وصلت نسبة مقارنة الصادرات بالواردات إلى 76.8%.

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