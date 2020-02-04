تركيا.. توقيف 158 متهمًا بجرائم فساد مالي

أضنة (زمان التركية)ــ أوقفت السلطات التركية 158 متهما بجرائم فساد مالي في حملة أمنية مركزها مدينة أضنة.

واعتقلت عناصر مكافحة التهريب 158 من أصحاب الشركات و10 موظفين في القطاع العام في 34 مدينة متهمين بقضايا فساد مالي في المناقصات المتعلقة بالجامعات والمستشفيات والمقاصف. وفق وكالة أنباء (دوغان).

وتدين التحقيقات المتهمين بقيادة شخص يدى (درويش ب) بالتسبب في خسارة الدولة 90 مليون ليرة في 48 واقعة فساد مالي.

وتحتل تركيا المرتبة 91 بين 180 دولة في مؤشر مدركات الفساد لعام 2019طبقًا لمنظمة الشفافية الدولية.

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