5 فبراير 2020

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زلزال بقوة 4.8 درجة يضرب مانيسا غرب تركيا

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فى :آخر الأخبار, أخبار تركيا
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زلزال بقوة 4.8 درجة يضرب مانيسا غرب تركيا
gazeteciler

مانيسا (زمان التركية) – ضرب زلازل بلدة “آقحصار”في مدينة “مانيسا” غرب تركيا، بقوة 4.8 بعد 48 ساعة من زلزال آخر بوة 4.2.

أحسّ بالزلزال سكان ضواحي مدينتي إسطنبول وإزمير.

وتعرضت بلدة “آقحصار” في 22 يناير/ كانون الثاني لزلزال قوته 5.4، ومنذ ذلك اليوم تعرضت بشكل مطرد لعدّة هزات زلزالية بدرجات متفاوتة.

ووفقا للبيانات والتصريحات التي أعلن عنها مرصد “قنديللي” فإن بلدة “آقحصار” تعرضت لزلزال قوته 4.7 درجات في الساعة 20:55 من ليلة أمس الثلاثاء؛ ووفقًا لوكالة AFAD فقد وقع زلزال في بلدة “آقحصار” بلغت قوته 4.8 درجة بعمق 7 كيلومتر.

وأعلنت محافظة مانيسا أن الزلزال الأخير لم يسفر عن خسائر في الأرواح أو الممتلكات، ولا يوجد أي أوضاع سلبية تتعلق بالزلزال الذي بلغت قوته 4.8 درجات.

وكانت بلدة ألازيخ شهدت الشهر الماضي زلزالا بقوة 6.8 أسفر عن مقتل 41 شخص وإصابة اكثر من 1600 آخرين، وأضرار كبيرة لحقن بالمباني.

kanun
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