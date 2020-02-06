أنباء عن التحقيق مع رجال شرطة قدموا عملاً إنسانيا لمعارض!

أنقرة (زمان التركية) – أثيرت مزاعم حول التحقيق مع عناصر من الشرطة ساعدت والي بورصة السابق وعضو الهيئة التأسيسية لحزب المستقبل، عز الدين كوتشوك، عقب تعرضه لحادث سيارة أثناء توجهه من مدينة أنقرة إلى مدينة بورصة في يناير/ كانون الثاني الماضي ونقل أفراد الشرطة من مناصبهم.

وتناولت وسائل الإعلام التركية ادعاءات حول التحقيق مع عناصر الشرطة التي توجهت إلى موقع الحادث وقدمت العون إلى كوتشوك وعائلته في الحادث الذي كاد أن يودي بحياتهم، حيث ذكر موقع Tele16، أن كوتشوك والنائب السابق مصطفى أوزتورك كانا داخل السيارة وأن أفراد الشرطة قدموا العون لهما عقب الحادث.

وأضاف الموقع أن الشرطي، الذي عثر على السيارة عقب الحادث، طلب العون من رفاقه.

وعقب الحادث، الذي وقع في منطقة “مزيدلر” ببلدة “إيناجول”، توجه معاون رئيس قسم شرطة وثلاثة من أفراد الشرطة إلى موقع الحادث وقدموا العون إلى كوتشوك وأوزتورك بجانب شرطي كان أيضا داخل السيارة.

وزُعم أن مديرية أمن بورصة فتحت تحقيقا ضد أفراد الشرطة الذين رافقوا أوزتورك وكوتشوك إلى بلدة إيناجول عقب الحادث.

هذا وتبين أنه عقب التحقيقات تم نقل معاون رئيس قسم الشرطة إلى بلدة مصطفى كمال باشا في حين تم نقل أفراد الشرطة الآخرين إلى كل من “يني شهير” و”كستال”.

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