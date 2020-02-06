حزب “الخير” لأردوغان: قانون حراس الليل تطبيق نازيّ

أنقرة (زمان التركية) – انتقد البرلماني المعارض لطفي توركان، نائب رئيس تكتل حزب “الخير” في البرلمان التركي مشروع القانون الذي أعدته الحكومة بشأن “حراس الليل” بالأحياء والأسواق، في مؤتمر صحفي عقده أمس الأربعاء في المجلس.

توركان شبّه “حراس الليل” في تركيا بأصحاب القمصان البُنّيّة في زمن هتلر، موضحًا أن تطبيق هذا النوع من الحراسة التي يحاول أردوغان إضفاء الشرعية القانونية عليها لهو النسخة المطورة لعام 2020 لعناصر “الفرق الوقائية” والتي كانت مهمتها الأولى حراسة أدولف هتلر وقادة الحزب الآخرين.

وتابع البرلماني المعارض قائلًا: “بإمكان الحكومة تطوير نظام “موبيسا (MOBESE)” بدلًا من الحراس؛ إن النظام الأمني الجديد ليس إلا أن النسخة المطورة لقوات “الفرق الوقائية” الألمانية النازيّة، إذ إن أعضاء المنظمة الاشتراكية الوطنية الألمانية الذين اشتهروا بسوء السمعة بسبب التنمر والتعصّب والنزاعات التي أشعلوها في شوارع ألمانيا هتلر، كانوا يرتدون زيّا بنّي اللون، وما نشاهده اليوم في تركيا هو تكرار للأمر لكن في ثوب جديد وجميل فقط. إن الحزب الحاكم يرتكب خطأ واضحًا”.

وانتقد توركان الصلاحيات الواسعة التي يقترحها قانون الحراس الليليين في الأحياء والأسواق، قائلاً: “إن أردوغان يبحث عن حارس للنموذج التركي الذي يسعى إلى خلق من خلاله أعجوبة نظام الحكومة الرئاسي ونظام الرجل الأوحد. باختصار قانون الحراس ليس لحماية النظام العام في البلاد وإنما لحماية النظام الذي يؤسسونه والدفاع عنه. إن الحكومة تحاول إضفاء غطاء وإطار قانوني على الميليشيات الخاصة به عن طريق هذا القانون”.

وتناقش لجنة الشؤون الداخلية في البرلمان التركي مقترح قانون حراس الأسواق والأحياء الذي يتضمن صلاحيات استخدام السلاح والقوة وتفتيش المواطنين.

وتضمن القانون أيضا تسليم حراس السوق والأحياء قائمة بأسماء الأشخاص الصادر بحقهم قرارات ضبط واعتقال لتسليمهم إلى قوات إنفاذ القانون.

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