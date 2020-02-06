سوريا: رتل عسكري تركي يدخل بغطاء جوي إسرائيلي

دمشق (زمان التركية)ــ قال الجيش السوري اليوم الخميس، إن “جهود إسرائيلية تركية” تعرقل تقدمة في إدلب، لتطهير التراب السوري.

ووفق بيان صادر عن القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة شهد في فجر اليوم الخميس و”بتزامن فاضح مع العدوان الجوي الإسرائيلي بل وبغطاء منه دخل رتل عسكري تركي يضم عددا من الآليات والمدرعات وتم العبور من منطقة أوغلينار باتجاه الداخل السوري”.

وقال البيان “إن الرتل العسكري التركي انتشر على خط بين بلدات بنش معرة مصرين تفتناز بهدف حماية الإرهابيين وعلى رأسهم جبهة النصرة وعرقلة تقدم الجيش العربي السوري ومنعه من إكمال القضاء على الإرهاب المنظم الذي يحاصر المدنيين في محافظة إدلب ويتخذهم رهائن ودروعا بشرية لديهم” وفق وكالة الأنباء السورية.

وأضاف البيان “لن تفلح الجهود الإسرائيلية والتركية المتزامنة وكل من يدعم الإرهاب التكفيري المسلح في ثني جنودنا الميامين عن متابعة مهامهم الميدانية حتى يتم تطهير كامل التراب السوري من رجس التنظيمات الإرهابية المسلحة”.

واستهدف سلاج الجو الإسرائيلي اليوم الخميس اللواء 91 التابع للفرقة الأولى واللواء 75 غرب العاصمة دمشق ومطار المزّة العسكري ومركز البحوث العلمية في جمرايا، والمطار الزراعي جنوب ازرع في محافظة درعا.

وشهدت الأيام الأخيرة إرسال تعزيزات عسكرية تركية إلى نقاط المراقبة التركية المنتشرة في إدلب.

وقالت وكالة الأناضول إن الجيش التركي أرسل اليوم الخميس تعزيزات جديدة إلى وحداته المنتشرة على الحدود مع سوريا، تضم شاحنات محملة بدبابات وصلت قضاء “إصلاحية” التابعة لولاية “غازي عنتاب”، وتوجهت عقب ذلك، إلى الوحدات العسكرية المنتشرة على الشريط الحدودي مع سوريا، في ولاية هطاي جنوبي تركيا.

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