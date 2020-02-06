محاكمة عزل دونالد ترامب تنتهي ببراءة الرئيس الأمريكي

نيويورك (زمان التركية)ــ اجتاز الرئيس الأمريكي الامتحان الصعب الذي عقد له على مدار أكثر من 6 أشهر، وبرأه مجلس الشيوخ الأمريكي من التهمتين التي كان يحاكم فيهما.

وفي التصويت الثاني على تهمتي المساءلة في إطار محاكمته، برأ أمس الأربعاء، المجلس الذي يهيمن عليه الجمهوريون ساحة ترامب من الاتهام بأنه عرقل تحقيق الكونغرس فيما إذا كان تصرف بشكل غير لائق بحجب مساعدات أمنية عن أوكرانيا. وانتهت العملية بتصويت المجلس على البند الثاني من بنود المساءلة بتأييد 53 عضواً للتبرئة مقابل رفض 47 عضواً.

وكانت هناك حاجة إلى أغلبية كبيرة، ثلثي أعضاء مجلس الشيوخ البالغ عددهم 100 عضو، لإقالة رئيس الولايات المتحدة من منصبه. وصوّت كل الأعضاء الديموقراطيّين على إدانة ترامب بالتهمتين.

وانطلقت تحقيقات عزل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في 24 أيلول/سبتمبر 2019 وترأستها نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب.

ومن جانبه، حث ميتش ماكونيل، زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ الأمريكي، الديمقراطيين على قبول نتيجة محاكمة عزل الرئيس، محذراً من أن مؤسسات الدولة معرضة للخطر بسبب التهور.

وقال ماكونيل في تصريحاته النهائية قبيل تبرئة الكونغرس لترامب “محاكمة العزل الحزبية سوف تنتهي اليوم”، محذراً من “إغراء سام” لمواصلة المعركة. وأضاف “لا يمكن ببساطة أن نترك الحمى الحزبية تحطم مؤسساتنا.. آمل أن ننظر إلى الوراء على هذا التصويت ونقول إن هذا كان اليوم الذي بدأت فيه الحمى في الانهيار”. وفق وكالة (دويتشه فيله).

وتبادل أمس الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي تصرفات مهينة للآخر على الهواء مباشرة، إذ مزقت بيلوسي، خطاب الرئيس دونالد ترامب، بعدما فرغ من كلمته، بعدما رفض ترامب مصافحتها، عند دخوله القاعة في واشنطن لإلقاء الخطاب.