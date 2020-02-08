أزمة جديدة بين باريس وأنقرة على الأبواب..

باريس (زمان التركية) – زعمت مجلة فرنسية أن الرئيس إيمانويل ماكرون سيتخذ قرارا بمنع استقدام وعمل معلمي اللغة التركية في المدارس بفرنسا.

ويشير مراقبون إلى هذا الأمر سيؤدي إلى حرمان حوالي 15 ألف طالب تركي، هو عدد الطلاب الأتراك في فرنسا، من تعلّم اللغة والثقافة التركية بواسطة المعلمين القادمين من تركيا.

وفقًا لمجلة (Le Point) الفرنسية فإن وزير التعليم جان ميشيل بلانكر سوف يدلي بتصريحاته للرأي العام حول القرار الذي ستتخذه باريس بخصوص هذا الموضوع، وذلك خلال فترة وجيزة.

ذكرت المجلة أيضًا أن بلانكر سيتخذ هذا القرار بدعوى “محاربة الطائفية والتحزب بين الأتراك في فرنسا”، و”علاقة معظم المعلمين القادمين من تركيا بالسلطة السياسية الحاكمة في تركيا بقيادة رجب طيب أردوغان.

جدير بالذكر أن هناك أزمة كبيرة في مجال التعليم بشكل متبادل بين فرنسا وتركيا، حيث تعارض فرنسا افتتاح مدارس ثانوية تركية على أراضيها، فيما تهددها تركيا بإغلاق ثانويتين فرسيتين في إسطنبول.

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