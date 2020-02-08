إمام أوغلو يتفوق على أردوغان في استطلاع رأي حديث

إسطنبول (زمان التركية) – أظهر استطلاع رأي حديث لمؤسسة (تيميس Themis) للأبحاث أجرته في فبراير/ شباط الجاري؛ انخفاض المؤيدين لحزب العدالة والتنمية، وأن أردوغان ليس الزعيم الأكثر ثقة لدى الشعب التركي.

أجرت مؤسسة Themis Research Company دراسة استقصائية شاملة شملت 1925 شخصًا في مقاطعات إسطنبول وأنقرة وإزمير بورصة وأضنة وأنطاليا وطرابزون وإرزوروم وغازي عنتاب وشانلي أورفا.

ووفق هذا الاستطلاع، حصل أكرم إمام أوغلو رئيس بلدية مدينة إسطنبول على نسبة ثقة بلغت 48.88%، بينما حصل رجب أردوغان، الرئيس العام لحزب العدالة والتنمية على نسبة 41.88%؛ في حين حصل منصور يافاش، رئيس بلدية العاصمة أنقرة على نسبة 46.93%.

وقد طرحت مؤسسة “تيميس” على المواطنين سؤال: “إذا كانت هناك انتخابات اليوم فلأي حزب ستُصوِّتُون؟”، لتظهر نتائج الاستطلاع أنه لو جرت انتخابات في الوقت الحالي لفقد حزب العدالة والتنمية أصواتًا كثيرة من مؤيديه.

ووفقًا لنتائج الاستطلاع؛ فقد حصل حزب العدالة والتنمية على نسبة 38%، بينما حصل حزب الشعب الجمهوري على نسبة 29.3%، في حين حصد حزب الحركة القومية 10%، وحصل حزب الشعوب الديموقراطي على نسبة 8%، وحصل حزب الخير على نسبة 7.3%، فيما حصل حزب السعادة على نسبة 3.3%.

وفي الشق الاقتصادي، طرح الاستطلاع على المشاركين سؤال: “خلال الـ 12 شهرًا الماضية، ما هو الوضع المالي لعائلتك؟” وأجاب 55 في المائة من الأشخاص بأنهم “أصبحوا أسوأ” أو “سيئين للغاية” ، بينما قال 11 في المائة فقط “تحسن” أو “تحسن كثيرًا”، أما 34 في المئة قالوا أن الشيء نفسه ظل كما هو.