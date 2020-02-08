الأتراك تبرعوا بملايين الليرات لضحايا زلزال ألازيغ.. كم يبلغ الرقم؟

أنقرة (زمان التركية)ــ أفاد وزير داخلية تركيا سليمان صويلو أن المواطنين تبرعوا بمبلغ ضخم لصالح متضرري زلزال ايلازيغ الذي وقع الشهر الماضي بقوة 6.8 وأسفر عن وفاة 41 شخصًا وإصابة أكثر من 1600 آخرين.

وقال سليمان صويلو، إن إدارة الطوارئ والكوارث التركية استقبلت حتى الآن 96 مليون ليرة وأن الهلال الأحمر التركي استقبل 47 مليون ليرة من المساعدات المقدمة لدعم المتضررين في زلزال إيلازيغ. وفق موقع (تركيا الآن).

وكان طلب تبرعات لمواجهة مخاطر الزلزال الأخير في تركيا محط جدل في الآونة الأخيرة.

أضاف وزير الداخلية: نستضيف ألف و500 أسرة في المؤسسات الاجتماعية ونوزع 62 ألف وجبة ساخنة في 147 نقطة، في حين لدينا مراكز للتنسيق في الكوارث في 27 نقطة.

وتسائل الرأي العام في تركيا مؤخرًا حول مصير الرسوم المحصلة طيلة السنوات الماضية لمواجهة مخاطر الزلزال، وذلك بعدما طلب رئيس الهلال الأحمر التركي أكرم كينيك تبرعات من المواطنين، في حين تبين أن الهال الأحمر تبرع قبل فترة بمبلغ 8 ملايين ليرة لوقف أنصار المقرب من حزب العدالىة والتنمية.

وعلى خلفية ذلك صدرت مطالبات عديدة باستقالة مجلس إدارة الهلال الأحمر واعتقال رئيسه.

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