تركي عاطل يشعل النار في نفسه قائلًا “أطفالي جوعى”

هطاي (زمان التركية) أقدم مواطن تركي عاطل عن العمل منذ مدة على إشعال النار في نفسه أمام مبنى ولاية هاطاي، قائلًا: “أطفالي جوعى”، ليلقى حتفه لاحقا.

(أ.ي) قبل أن تتمكن النيران مه بالكامل تم إطفاء النيران المشتعلة على جسده بواسطة طفايات الحريق، وقال: “إنني متأزم من وضع أطفالي الجوعى ومن حياتي الخالية من العمل.

الفريق الطبي قام بإسعاف (أ.ي) وخلعوا عنه ملابسه التي التصقت على جسده؛ وتم اصطحابه إلى مستشفى “هاطاي” العام، لكن جهود الأطباء لإنقاذ حياة العاطل باءت بالفشل، وفارق الحياة متأثرا بالحروقا لعميقة التي اصابت جسده.

وفي استطلاع رأي أجرت مؤسسة Themis Research Company طُرح على المشاركين سؤال: “خلال الـ 12 شهرًا الماضية، ما هو الوضع المالي لعائلتك؟” وأجاب 55 في المائة من الأشخاص بأنهم “أصبحوا أسوأ” أو “سيئين للغاية”.

وكانت هيئة الإحصاء التركية قد كشفت في بيانات شهر أكتوبر/ تشرين الأول لعام 2019، التي نشرتها الشهر الماضي، أن معدلات البطالة لتسجل 13.4 في المئة، وأن عدد العاطلين عن العمل بلغ 4 ملايين و396 ألف عاطل.

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