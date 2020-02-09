التحفّظ على جواز سفر صحافي تركي قبل سفره

إسطنبول (زمان التركية) – تحفظت السلطات التركية على جواز سفر الصحافي التركي حسين آيكول في مطار إسطنبول عندما كان يستعد للسفر إلى بلجيكا.

وتم التحفظ على جواز سفر الصحافي، بجريدة “يني ياشام”، في مطار إسطنبول بينما كان يريد الذهاب إلى مدينة بروكسل عاصمة بلجيكا للسياحة، وأثناء إجراءات فحص جواز السفر تم إبلاغه بالتحفظ على جواز سفره بناء على قرار مديرية القيد والتسجيل بتاريخ 3 أكتوبر/ تشرين الأول 2019، وبناء عليه تم إخراجه من المطار.

وأوضح الصحافي في تصريحات لوسائل الإعلام أنه لا يعلم سبب القرار وأنه بعد عودته إلى أنقرة سيتخد الإجراءات اللازمة في هذا الشأن.

جدير بالذكر أن “آيكول” اعتقل لمدة 107 يوما على خلفية قضية جريدة “أوزجور جوندام” الكردية التي شارك مع صحفيين أخرين في تحريرها رغم إغلاقها رسميا.

وفي 25 أكتوبر/ تشرين الأول 2019 تم إخلاء سبيله؛ كما أنه مثل أمام المحكمة العليا التي حكمت بحبسه لمدة 3 سنوات و9 أشهر؛ وعليه أيضًا 63 قضية أخرى كلها جراء نشاطاته الصحافية؛ وبعض هذه القضايا في محكمة الاستئناف والبعض الآخر المحكمة العليا.

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