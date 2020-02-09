.تركيا.. اعتقال والدة طالب عسكري تكافح للإفراج عنه

أنقرة (زمان التركية) – فيما يبدو أن صبر الشرطة التركية تجاه التظاهر السلمي قد نفد؛ عاودت قوات الأمن اعتقال ملك شاتين كايا التي تطالب بالإفراج عن نجلها طالب الكلية العسكرية المحكوم عليه مع آخرين بالسجن المؤبد بتهمة المشاركة في انقلاب عام 2016.

واعتقلت الشرطة ملك شاتين كايا، بعدما عرقلت مجددا “مسيرة العدل” التي تسعى لبدئها من أجل الإفراج عن طلاب المدارس العسكرية المحكوم عليهم بالمؤبد، ومن بينهم نجلها طه فرقان شاتين كايا، أحد طلاب المدرسة العسكرية الجوية القابع بالسجن منذ ثلاث سنوات ونصف.

واعتقلت الوالدة أثناء إدلائهما بتصريحات صحفية في شارع سقاريا بالعاصمة أنقرة.

وقبل اعتقالها قالت ملك تشاين كايا: “طلاب المدارس الحربية ذُبحوا أعلى جسر البوسفور. كانوا أطفالا. اسمعوا هذا وأسمعوه للعالم. لقد رويت الظلم الذي تعرض له طلاب المدارس العسكرية عبر قناتي بموقع يوتيوب. شاهدوا هذا وأسمعوه للعالم”.

عرقلة مسيرة العدل

قوات الأمن في أنقرة كانت اعتقلت شاتين كايا الشهر الماضي، على خلفية إعلان بدئها مسيرة العدل من منطقة “جوفان بارك” في أنقرة حتى سجن سيلفري في ضواحي مدينة إسطنبول، الذي يقبع فيه نجلها طالب المدرسة العسكرية المحكوم عليهم بالمؤبد برفقة أخرين.

وعرقلت السلطات التركية مجددا محاولات إطلاق المسيرة التي دعت لها شاتين كايا.

كما اعتقلت قوات الأمن التركية جمال يلدريم الذي يتظاهر، كل يوم سبت في شارع سقاريا بالعاصمة أنقرة منذ 22 نوفمبر/ تشرين الثاني عام 2016 احتجاج على فصله من عمله بموجب أحد مراسيم حالة الطوارئ، التي استمرت لعامين عقب الانقلاب.

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