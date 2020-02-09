حزب المستقبل: نسبة دعم حزب أردوغان تراجعت إلى 30%

أنقرة (زمان التركية)ــ أدلى نائب رئيس حزب المستقبل التركي سلجوق أوزداغ بتصريحات مثيرة حول وضع حزبهم الوليد ومنافسته حزب العدالة والتنمية الحاكم.

وفي تصريح لوكالة أنباء “طرفسيز” الخاصة زعم أزداغ، نائب رئيس حزب المستقبل الذي أسسه رئيس الوزراء الأسبق أحمد دواد أوغلو بعد الانفصال عن الحزب الحاكم، أن حزب العدالة والتنمية يستنزف ويفقد مؤيديه يومًا بعد يوم، مدعيًا أن المستقيلين من الحزب الحاكم يطلبون الانضمام إلى حزب المستقبل.

أوزداغ زعم أن تركيا ستشهد في مارس/ آذار عام 2021 انتخبات المبكرة وأن نسبة دعم حزب العدالة والتنمية تراجعت إلى حوالي 30 بالمئة.

أضاف أوزداغ: “تتراوج نسبة الدعم التي نحصل عليها في الوقت الراهن ما بين 5 و9 بالمئة. لكن الحزب الحاكم يفقد دعمه، والمنفصلون عنه يتوجهون إلى حزبنا بطبيعة الحال”، على قوله.

وأفاد نائب رئيس حزب المستقبل سلجوق أوزداغ أن دعم أنصار حزب الشعوب الديمقراطي الكردي يأتي في الدرجة الثانية بعد أنصار حزب العدالة والتنمية، ثم يليه مؤيدو حزب الحركة القومية.