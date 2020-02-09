عار عليكم.. مطرب تركي شهير يعلق على إشعال عاطل النار بنفسه

انطاكيا (زمان التركية)ــ “عار على نظام كهذا؛ يا أيها الذين ينهبون هذا البلد.. انظروا إلى هذا المسكين!”.. هكذا عبر الممثل والمخرج محسون قرمزي جول عن وجعه من حادثة إشعال المواطن التركي آدم ياريجي النار في نفسه أمام مبنى محافظة هاطاي، جنوب تركيا.

“أطفالي جوعى؛ أريد عملًا ألا تريدون أن تفهموا” كان آخر ما نطق به “آدم ياريجي” الذي أشعل النار في نفسه أمس الأول عندما قامت الشرطة بالتدخل بطفايات الحريق وأطفأت النار المشتعلة بجسده، لكنه فقد حياته في المستشفى.

غرّد محسون قرمزي جول عبر حسابه الشخصي على تويتر بخصوص الحادثة وقال: “صورة يرثى لها ولا يستطيع القلب أن يتحمّلها؛ قتل نفسه حرقًا ذلك الأب المسكين العاجز الذي لا يستطيع أن يصطحب الخبز إلى أطفاله، أحرق نفسه حتى الموت، عار على هذا النظام. يا أيها الذين ينهبون هذا البلد ولا تشبع عيونهم، انظروا إلى هذا المسكين؛ هذا الأب الذي يدعى “آدم ياريجي”.

İçler acısı bir fotoğraf. Ciğer dayanmaz bu tabloya. Çocuklarına ekmek götüremeyen çaresiz baba kendini yakarak öldürmüş. Yazıklar olsun böyle düzene. Bu ülkeyi soyan gözü doymazlar, bu garibana iyi bakın. Bu babanın adı Adem Yarıcı. pic.twitter.com/837hWa6nWX — Mahsun Kırmızıgül (@Mhsnkrmzgl) February 7, 2020

وبحسب استطلاع رأي أجرت مؤسسة Themis Research Company طُرح على المشاركين سؤال: “خلال الـ 12 شهرًا الماضية، ما هو الوضع المالي لعائلتك؟” وأجاب 55 في المائة من الأشخاص بأنهم “أصبحوا أسوأ” أو “سيئين للغاية”.

وكانت هيئة الإحصاء التركية قد كشفت في بيانات شهر أكتوبر/ تشرين الأول لعام 2019، التي نشرتها الشهر الماضي، أن معدلات البطالة لتسجل 13.4 في المئة، وأن عدد العاطلين عن العمل بلغ 4 ملايين و396 ألف عاطل.

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