الرئاسة التركية: انتقمنا لشهدائنا من مجرم الحرب في سوريا

أنقرة (زمان التركية)ـــ قال مسئول تركي اليوم الإثنين، إن القوات التركية “دمرت مواقع العدو وانتقمت لشهدائنا” من مجرم الحرب.

وقال رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية فخر الدين ألطون، في تغريدة على تويتر: “أترحم على أرواح شهدائنا الذين سقطوا جراء هجوم خائن في إدلب التي يتواجدون فيها في إطار القوانين الدولية بهدف إنهاء العنف والمأساة الإنسانية”. وفق وكالة الأناضول.

وقتل 5 جنود أتراك اليوم وإصيب 5 آخرين في قصف مدفعي مكثف للنظام السوري على نقطة مراقبة في محيط مطار تفتاز بمحافظة إدلب، وفق ما أعلنت وزارة الدفاع التركية.

وأضاف ألطون: “تم الرد بالمثل على الهجوم ودُمرت مواقع العدو على الفور وتم الانتقام لشهدائنا، ومجرم الحرب الذي أعطى أمر هذا الهجوم، لم يستهدف تركيا فحسب، بل استهدف المجتمع الدولي برمته” في إشارة إلى الرئيس السوري بشار الأسد.

وأردف: “قواتنا المسلحة التي تعمل على إرساء السلام والاستقرار في كافة أرجاء العالم، ستواصل بث الرعب في نفوس الأعداء وغرس الطمأنينة في قلوب الأصدقاء”.

وقالت وزارة الدفاع في بيان “نتيجة لقصف بالمدفعية، استشهد 5 من الأبطال وجُرح 5 من زملائنا. تم استهداف الأهداف المحددة من خلال مركبات المدفعية، وتم توفير الاستجابة اللازمة وتدمير الأهداف، ولم تُترك دماء شهدائنا على الأرض. يتم اتخاذ التدابير اللازمة.

يأتي ذلك بعد مقتل سبعة جنود أتراك ومدني في قصف للجيش السوري في إدلب الأسبوع الماضي صعد التوتر بين الطرفين.

واليوم نفذت القوات التركية قصفاً صاروخياً ومدفعيا مكثفاً على مواقع لقوات الجيش السوري في ريف إدلب الشرقي، في حين تقدم مسلحوا المعارضة من “الجيش الوطني” تحت الغطاء المدفعي التركي لاستعادة منطاق سيطر عليها الجيش الحكومي السوري قبل أيام.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان، إن القصف المكثف بالقذائف الصاروخية والمدفعية استهدف سراقب وقرى بريفها سيطر عليها الجيش السوري قبل أيام.

وقال نشطاء سوريون إن “الجيش الوطني” المعارض المدعوم من من أنقرة عملية عسكرية بغطاء مدفعي تركي لاستعادة سراقب.

–