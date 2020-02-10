برلماني تركي: هل تم التلاعب بأنظمة الملاحة في تركيا لصالح الحكومة؟

أنقرة (زمان التركية) – أثار نائب حزب الشعب الجمهوري التركي المعارض عن مدينة أوشاك أوزكان ياليم، ادعاءات حول احتمال وقوع تلاعب بأنظمة الملاحة غرضه إجبار قائدي المركبات على سلك طرق الطرق ذات رسوم العبور.

وزعم ياليم أن المسارات المقترحة في برامج الملاحة، التي يستخدمها المواطنون باستمرار في إسطنبول للوصول من موقعهم إلى وجهتهم، هي الطرق الخاضعة لرسوم عبور، وأن الهدف ربما “تحقيق الضمانات التي تعهدت بها أنقرة للشركات المنفذة للطرق والجسور”.

وفي تصريحاته داخل البرلمان قال ياليم: “هل هناك اتفاقية تعاون بين الشركات المديرة لهذه الطرق والجسور وبين شركات خدمات الملاحة؟ هل يتم الاحتيال على المواطنين بهذه الطريقة؟”.

وتنشئ الحكومة التركية الطرق والجسور بنظام التشييد والتشغيل ونقل الملكية (P.O.T)، الذي تنفذه الشركات الخاصة وتنتفع من عوائده طوال مدة امتياز زمني محددة، لكن إذا لم تنجني الشركات الحد الأدنى من الأرباح فعلى الحكومة تعويضها.

ومن أمثلة المشاريع المنفذة بأسلوب P.O.T جسر السلطان يافوز سليم وجسر عثمان غازي، ونفق أفراسيا الرابط بين شطري مدينة إسطنبول، وطريق جيبزي – أورهان غازي – إزمير السريع.

الحكومة التركية تكبدت في 2018 نحو 1.1 مليار ليرة تركية تعويضًا للشركات عن تراجع عدد المركبات المارة من جسر السلطان يفوز سليم.

–